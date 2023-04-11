مسؤول أميركي يُعلن موعد زيارة نتنياهو للبيت الأبيض

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن مسؤول أمريكي وصفته بأنه "رفيع" قوله: إن "من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض في نهاية الشهر الجاري".





ووفق وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، فإن الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال، على خلفية التشريعات القضائية التي كانت حكومة نتنياهو بصدد إقرارها قبل أن يتم تأجيلها قبل نحو أسبوعين.