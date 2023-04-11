حماس: اقتحامات الاحتلال للأقصى عبث بصواعق التفجير

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى عبث بصواعق التفجير وتجاوز للقوانين الدولية.وبيّن في تصريح صحفي، أن الاحتلال يستخدم القوة الغاشمة لترسيم وقائع جديدة على المسجد الأقصى، مؤكدا أن شعبنا جاهز لمزيد من الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى.وأوضح أن الاحتلال يضيق ذرعاً بتنامي المقاومة بالضفة الغربية، وقد فشل في وقف المقاومة فيها، لافتاً إلى أن "الحشد والرباط في المسجد الأقصى وتصاعد عمليات المقاومة يمثلان ردا على عدوان الاحتلال".وأشار حمادة إلى أن الاحتلال يسعى لتثبيت مخططات التقسيم الزماني والمكاني التي تستهدف المسجد الأقصى، مشدداً على أن مشاهد اقتحام المسجد الأقصى تدمي القلب ولا يمكن السكوت عليها.