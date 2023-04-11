طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي يضرب البلاد اليوم



ويكون طقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو باردًا بشكل عام حيث تشهد مناطق البلاد سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحرمتوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



وأما طقس فلسطين يوم الأربعاء فيستمر تأثرالبلاد بالمنخفض جوي ويطرأ انخفاض آخرعلى درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



يكون طقس فلسطين يوم الخميس غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحدود7درجات مئوية،وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وفي ساعات المساء و الليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



يكون الجو صافيا بوجه عام، حيث تعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الأرصاد الجوية اليوم تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم السبت حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الامطارعلى فترات على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الىشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.