شاهد: مسؤول في الخارجية يوضح بشأن بيان الوزارة حول عدوان إسرائيلي وشيك على القطاع

وأوضح عوض الله، في تصريحات لقناة (المملكة)، أن "القضية ليست أننا نملك معلومات من عدمه، نحن نرى الملامح في هذه الحكومة وما تريد أن تقوم به ضد أبناء شعبنا".





وأردف قائلا: "نحذر المجتمع الدولي بأن هذه حكومة فاشية تتجه نحو كل السبل لإعدام وقتل وترحيل أبناء شعبنا الفلسطيني".





وتابع عوض الله: "لدينا خاصرة ضعيفة في قطاع غزة، وإسرائيل سوف تستغل كل الأدوات من أجل أن تهرب خطوة إلى الأمام للقيام بعدوان جديد على أبناء شعبنا وعنوان هذا العدوان عادة في رمضان، القدس وقطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 17 عاماً.





وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، حذرت مساء الأحد، من نتائج وتداعيات أي عدوان عسكري إسرائيلي وشيك ضد أهلنا في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": "يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن العدوان العسكري على قطاع غزة هو المنقذ السياسي له، على اعتبار أن المعارضة ستقف معه في تلك المواجهة العسكرية، مما سيضعف أو حتى يوقف حملة المعارضة ضده".





وأضافت: "نحذر المجتمع الدولي من خطورة ما سيقوم به نتنياهو بعد انتهاء الأعياد اليهودية"، مطالبة بمواقف دولية استباقية لمنع تلك الجرائم من أن ترتكب بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، بما فيها استعادة سياسة الاغتيالات بحق القيادات الفلسطينية هناك".











رام الله - دنيا الوطنتحدث مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، بشأن البيان الذي أصدرته الوزارة الليلة قبل الماضية، والتي حذرت من خلاله من عدوان إسرائيلي وشيك على قطاع غزة بعد انتهاء الأعياد اليهودية.