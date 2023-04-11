فيديو.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها

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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر وقوع اشتباكات وانفجار في حي الهدف بمحيط مخيم جنين. وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين إنها استهدفت قوات الاحتلال في "محيط المخيم" بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، وحاصرت منزلاً في حي الهدف بالمخيم.ووفق مصادر محلية، فإن تعزيزات عسكرية إسرائيلية ضخمة دخلت من أكثر من مكان في اتجاه محيط مخيم جنين.