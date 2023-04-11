إجراءات إسرائيلية مشددة في القدس القديمة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رام الله - دنيا الوطنانتشرت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، في باحات المسجد الأقصى المبارك، لتأمين اقتحام المستوطنين في صبيحة الـ اليوم 20 من شهر رمضان.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت سطح المصلى القبلي في المسجد الأقصى، تزامناً مع وصول أول مجموعة من المستوطنين.واقتحمت مجموعة من المستوطنين يتقدمهم المتطرف يهوداغليك باحات الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.ونفذ المستوطنون اقتحاماتهم على شكل مجموعات للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي ابعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال سطح المصلى القبلي.وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.وكانت قوات الاحتلال نشرت عناصرها في القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدية للأقصى، وفرضت تشديدات على أبواب المسجد، ومنعت الشبان من دخوله، واحتجزت هويات بعض الوافدين بعد تفتيشهم، ومنعت دخول من هم دون سن الـ 55 عاما.وأدى الشبان صلاة الفجر قرب المسجد الأقصى، بعد منعهم من الصلاة فيه من قبل قوات الاحتلال التي استنفرت عناصرها والوحدات الخاصة، ونشرتها في القدس القديمة، وعند ساحة البراق، وأبواب المسجد الأقصى.ويأتي ذلك، فيما أعلنت ما تسمى مديرية "جبل الهيكل"، أن المسجد الأقصى سيفتح أمام اقتحام المستوطنين، اليوم الثلاثاء، بين الساعة 7:00 صباحا حتى 11:30 ظهرا، حيث من المتوقع أن يقتحمه المئات.ومن المقرر أن يعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، موقفه النهائي من قضية السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.