دولي

هجوم صاروخي على قاعدة أميركيّة في سورية

هجوم صاروخي على قاعدة أميركيّة في سورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الأميركي، إن هجوما صاروخيا استهدف، مساء اليوم الإثنين، قاعدة عسكرية شرقي سورية، تتمركز فيها القوات الأميركية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتعرّض حقل كونيكو للغاز الذي تتمركز فيه قوات أميركية ومحيطه في محافظة دير الزور شرقي سورية، لهجمات بقذائف صاروخية.

وأوردت وكالة "الأناضول"، أن الهجمات تم تنفيذها من مناطق توجد فيها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران في دير الزور.

وذكرت نقلا عن مصادر محلية، أن القذائف الصاروخية تم إطلاقها من البوكمال شرق دير الزور.

وأفاد الجيش في بيان بأن صاروخا أصاب موقع دعم البعثة في شرق سورية، مساء الإثنين، وعثر على صاروخ آخر في نقطة انطلاق الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن مسلحين مدعومين من إيران متمركزين في شرق سورية، ربما كانوا وراء الهجوم.

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