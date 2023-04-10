شؤون فلسطينية

(عرين الأسود): سنحاسب كل من يخطط لإيذاء أبناء العرين والمقاومة

(عرين الأسود): سنحاسب كل من يخطط لإيذاء أبناء العرين والمقاومة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مجموعات (عرين الأسود) في بيان لها، إنها ستحاسب كل خطط ونفذ وتأمر وتلسن وأعطى معلومة سواء أدت لاستشهاد مقاوم أو قائد في العرين أو غيره من فصائل المقاومة.

وأكدت المجموعات في بيانها مساء اليوم الاثنين، أنه "واهم من يظن أن أبناء العرين لا يعلمون كل شيء يدور من حولهم".

تفاصيل البيان كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم

حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ

صدق الله العظيم

بيان مقتضب

أَيُّها المُواطنون الكِرام يا تَاجَ الرُؤوس ونَبْض القُلوب يا حاضِنَتنا الَتّي لا تَلين نُعاهِدُ الله وَنُعاهِدُكُم أنّْ نَبْقى على عَهْدِكُم وَوَعْدِكُم ما أسْتَطَعْنا وأَنّْ لا  نَبرح  الجَبل حتى آخِر مُقاتل مِنّا هذا عَهْدٌ قَطَعْناه وَقَسَماً أَقْسَمْناه وَلَنّْ يَعود أَيّ جُندي مِن جُنودَ العَرين خُطْوَةً واحِدة لِلوَراء.

إنَّ مُقاتِلي العَرين البَواسِل والمُقاوَمة في مَدينة نابلِس فَجْرَ هذا اليَوْم أوْقَعوا جُنود المُحْتَل  بِكَمينٍ مُحْكَمْ في مَنْطِقِة مُخيَّم العين وَشَكَلوا حَوْل القُوة المُقْتَحِمَة حِزامٌ ناريٌّ كَثيف بالرَّصاصِ والعُبواتِ الناسِفة، أدّى هذا الهُجوم لإِصاباتٍ مُحَققَة في صُفوف جُنودَ العَدّو وآلياتِه ولا يَهُمُنا إطلاقاً ما يُعلِنُهُ العَدّو فَالقَول  قَولَنا والصِّدق ماقالَ المُقاومين.

وَنُوَجِه هَذه الرِّسالَة وَنُكَرِرُها للِمَرِة الثانيَة للقاصي والدّاني وافهموها جيداً وحللوها جيداً،  العَرين سَيُحاسِب كُل مَنّْ خَطَط وَكُلْ مَنّْ نَفَّذْ وَكُلْ مَنّْ تَآمَرْ وكل من تلسن وَكُلَ مَنّْ أَعْطى مَعلومة سَواء أَدّْتْ لِإِسْتِشهاد مُقاوِم أَوْ مُجاهِد أَوْ قائِد مِنَّ العَرين أَوْ مِنّْ غَيْرِه مِنَّ الفَصائِل المُقاوِمَة.

 قُلْنا وَنعيد وَنُذَّكِرَ مَرَّةً أُخرى واهِمٌ مَنّْ يَظُنّ أَنّْنَا لانَعْلَم كُل شَيء، كُلْ إِسّْم، كُلْ جِهة شارَكت مَهْما كانَ حَجْم مُشارَكَتِها في الجَرائِم التّي وَقَعَتْ بِحقَ أَبناء العرين وأبناء شَعْبِنا ولَكِنّْ يَبْدو أنَّ مَنّْ نوجه له الرسائل لايقرأ جيدا ولا يَقرأ بين السُطور لذلك وَجَب التَنويه للمرة الأخيرة.

أخوتكم مجموعات عرين الأسود

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