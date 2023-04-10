قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل مصرف في الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنقُتل أربعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون على الأقلّ برصاص مسلّح أطلق النار، اليوم الإثنين، داخل مصرف بوسط مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي (وسط شرق الولايات المتّحدة)، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة التي قالت إن المهاجم هو على الأرجح موظف سابق في البنك وقُتل خلال الهجوم.وقال المسؤول في الشرطة بول همفري، خلال مؤتمر صحافي، إن أربعة أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم في البنك، بينما يعالج ثمانية آخرون من إصاباتهم في مستشفى جامعة لويزفيل، بينهم عنصرا شرطة أصيبا في تبادل لإطلاق النار.وكانت الشرطة أعلنت في البداية أنّ عدد القتلى خمسة، لكنها أوضحت لاحقًا أن هذا الرقم يشمل المسلّح.