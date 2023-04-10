إقرار برنامج الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطيني للعام 2023

رام الله - دنيا الوطنأقرت مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الإثنين برنامج الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطينيّ الذي يُصادف السابع عشر من نيسان من كل عام.وتوجهت المؤسسات والقوى في بيان لها بالتحية إلى أسرانا، ومعتقلينا الأبطال في زنازين الاحتلال، مؤكدين على وقوف كل أبناء شعبنا إلى جانب الأسرى، والمعتقلين الأبطال، ومعاناتهم، وأهاليهم وكل محاولات الاحتلال من النّيل من هذا الصمود الأسطوري والبطوليّ لأسرانا، وأسيراتنا"كما توجهت بالتحيّة للأسير خضر عدنان الذي يمضي بالإضراب لليوم 65 على التواليّ، والمعتقلين الإداريين والمرضى وعلى رأسهم الأسير وليد دقّة، وكذلك الأسير عاصف الرفاعي".وأوضحت أنه مع اقتراب إحياء يوم الأسير تقرر برنامج الفعاليات لهذا العام، وسيخصص هذا العام لقضية الأسرى المرضى، ولقضية الشهداء المحتجزة جثامينهم ومنهم الأسرى الشهداء.وقررت المؤسسات عقد مؤتمر صحفي في مركز الاعلام الحكومي يوم الأحد 16/4/2023، الساعة 12:00 ظهرًا.كما تقرر إيقاد شعلة الحرّيّة على شرف الأسير وليد دقة والشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم في ثلاجات. الاحتلال وكافة الشهداء، وذلك يوم الاحد 16/4 الساعة 7:00 مساءً في ساحة مركز بلدنا الثقافي، البيرة.وسيتم إحياء يوم الأسير الفلسطيني يوم الاثنين 17/4 الساعة 12:00 ظهرًا، في كافة المحافظات.