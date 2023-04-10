شؤون فلسطينية

هيئة الأسري بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

هيئة الأسري بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد يمثل هيئة شئون الأسرى والمحررين في غزة في فعاليات الاعتصام الأسبوعي الداعم للأسري والأسيرات داخل سجون الاحتلال داخل مقر الصليب الأحمر.

وترأس الوفد حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة برفقة عدد من كوادر ومدراء وموظفي الهيئة، مؤكداً أنه بالرغم من الانتصار الذي حققته الحركة الأسيرة وتمكنها من وقف مخططات بن غفير للنيل من حقوق ومنجزات الحركة الأسيرة، الا ان مسببات التوتر في السجون لا زالت موجودة مع تفاقم معاناة الأسرى المرضى وعلى رأسهم الاسير وليد دقة ومحمد مهرة وعاصف الرفاعي وغيرهم من الأسرى المرضى الذين تمارس بحقهم سياسة القتل الطبي وهناك خطر حقيقي على حياتهم.

 وأكد قنيطة بأن الأوضاع في السجون لا زالت صعبة وهي بحاجة إلى المزيد من تسليط الضوء والعمل على إنهاء معاناة الأسرى المرضى من خلال الإفراج عن الحالات الأكثر خطورة من بينهم ليتسنى تقديم العلاج اللازم لهم وإنقاذ حياتهم ونزع فتيل أي انفجار داخل وخارج السجون قد تتسبب به هذه السياسة.

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