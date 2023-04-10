شؤون فلسطينية

حماس: خطاب نتنياهو يؤكد أن الاحتلال يشكل خطراً على المنطقة ومصالحها

حماس: خطاب نتنياهو يؤكد أن الاحتلال يشكل خطراً على المنطقة ومصالحها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقب المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم، على خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تطرق فيه للتصعيد الأخير مع غزة ولبنان.

وقال قاسم في تصريح له، مساء اليوم الاثنين، إن "حديث نتنياهو لا يمكن أن يُخيف شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل معركة الدفاع عن هوية المسجد الأقصى في مواجهة الحرب الدينية التي يشنها العدو".

وأضاف "خطاب نتنياهو محاولة لقلب الحقائق، فالاحتلال هو أساس كل التوترات، وهم من يمارس الارهاب بشكل ممنهج ومستمر، وشعبنا يخوض معركة مشروعة لانتزاع حقه بالحرية والاستقلال".

ولفت قاسم إلى أن "تهديدات نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني وسوريا ولبنان وإيران؛ يؤكد أن الكيان الصهيوني يشكل خطراً على كل المنطقة ومصالحها".

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