دولي

تراجع عن إقالة غالانت.. نتنياهو: لا نسعى لمعركة واسعة وسنمنع تواجد حماس بجنوب لبنان

تراجع عن إقالة غالانت.. نتنياهو: لا نسعى لمعركة واسعة وسنمنع تواجد حماس بجنوب لبنان
جانب من الخطاب
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إن حكومته لا تسعى لمعركة واسعة لكنها تعمل كل شيء لمنع حدوثها، مضيفاً "إذا وقعت فسنستخدم كل قوتنا"

وأضاف نتنياهو في خطاب له من مقر (الكرياه) أن "إسرائيل مستهدفة وتتعرض لهجوم إرهابي"، مشيراً إلى أنه لن يسمح بتوجيه أي ضربة من أي جهة أو جبهة كانت.

وشدد نتنياهو في خطابه أنه لن يسمح لحركة (حماس) بإنشاء بنية تحتية في لبنان، واستخدام تلك المنطقة كنقطة لشن هجمات على إسرائيل.

ولفت إلى أنه تم توجيه ضربة قوية للبنية التحتية لـ (حماس) بعشرات الأطنان من المتفجرات في قطاع غزة خلال جولة التصعيد الأخيرة، مبيناً أن هذا الأمر كان بمثابة رسالة وإشارة للثمن الذي ستدفعه (حماس) مستقبلًا.

وبخصوص الهجمات من سورياـ قال نتنياهو إن "نظام الرئيس بشار الأس سيدفع ثمناً باهظاً إذا استمر في السماح بالعمل ضد دولة إسرائيل".

من جانب آخر، أعلن نتنياهو عن تراجعه عن قرار إقالة وزير الجيش يؤاف غالانت من منصبه، مؤكداً أنه سيستمر في المنصب وأداء مهامه.

وحول خطوة تشكيل الحرس الوطني، قال نتنياهو إنه "لن يكون ميليشيا لأحد، بل جهازا أمنيا منظما باحتراف يتبع أحد الأجهزة الأمنية" مشيراً إلى أن بن غفير كان محقا في رغبته في تأسيس الحرس الوطني، فهذه خطوة صحيحة وضرورية.

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