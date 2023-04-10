شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء عزام الأحمد بالسفير الياباني

تفاصيل لقاء عزام الأحمد بالسفير الياباني
رام الله - دنيا الوطن
التقى عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة (فتح)، اليوم الإثنين، بممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير يوئيتشي ناكاشيما.

وأطلع الأحمد، السفير ناكاشيما، على التطورات والأوضاع في الساحة الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أعمال إجرامية من قبل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ووضع الأحمد السفير الياباني، خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الاثنين، على استمرار الحكومة الإسرائيلية بقيادة اليمين  المتطرف الإسرائيلي بالأعمال أحادية الجانب التي تلحق أفدح الأضرار والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

بدوره، أكد ناكاشيما الموقف الثابت لليابان في دعم الشعب الفلسطيني ماديا وسياسيا ومعنويا من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على استمرار دعم اليابان للشعب الفلسطيني من أجل بناء مؤسساته ودولته التي يتطلع اليها.



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