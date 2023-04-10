شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل ومتنزه بلدية يطا

مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل ومتنزه بلدية يطا
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، منطقة باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، ومتنزه بلدية يطا في قرية الكرمل جنوباً.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري، متوجهين نحو موقع أثري حسب زعمهم في "شارع بئر السبع"، يطلقون عليه (قبر عتنائيل بن قنز).

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت الشارع، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، منوها إلى أن المستوطنين توجهوا نحو منطقة (قبر عتنائيل بن قنز)، وهم يرقصون، ويغنون، ويطلقون عبارات نابية وشتائم بحق العرب، وذلك بالتزامن مع إخلاء الشارع من المارة، لتسهيل وصول المستوطنين.

وفي سياق متصل، قال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن عشرات مستوطني المستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق يطا وهي (ماعون، وكرمئيل، وحفات يئير، وسوسيا، ومتسبي يائير، وحفات ماعون، وافيجال، وبيت يتير)، وغيرها من المستوطنات والبؤر الاستيطانية اقتحموا متنزه بلدية يطا، وأقدموا على السباحة في بركة الكرمل.

وأضاف الجبور أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الناشط في المقاومة الشعبية محمد علي الشواهين ما تسبب بإصابته برضوض.

كما اعتلى جنود الاحتلال، أسطح عدة منازل تطل على الطرق المؤدية إلى البؤر الاستيطانية وعلى المتنزه لتأمين حماية المستوطنين.


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