أمريكا: قتلى وجرحى بحادث إطلاق نار في ولاية كنتاكي

رام الله - دنيا الوطنقُتل خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجراح، إثر حادث إطلاق نار وقع بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركي، اليوم الإثنين.وقالت إدارة الشرطة بمدنية لويفيل إن إطلاق النار وقع في وسط المدينة بالقرب من سلاغر فيلد، وطلبت من السكان البقاء خارج المنطقة وتجنب الذهاب إليها في الوقت الراهن، وفق (الجزيرة نت).من جانبه، أكد مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أن عملاءه اتجهوا إلى مكان الحادث، بينما قالت وسائل إعلام أمريكية إنّ وحدات من الشرطة انتشرت بكثافة في المنطقة.