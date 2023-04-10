شؤون فلسطينية

تيسير خالد: سموتريتش وبن غفير يتصرفان كما زعران شبية التلال الإرهابيون

تيسير خالد: سموتريتش وبن غفير يتصرفان كما زعران شبية التلال الإرهابيون
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
حذر تيسير خالد من التداعيات التي تترتب على المسيرة  التي يعتزم المستوطنون القيام بها اليوم من حاجز زعترة العسكري إلى الجنوب من مدينة نابلس الى البؤرة الاستيطانية في أفيطار، "التي أقامها زعران التلال على قمة جبل صبيح من اراضي بلدة بيتا مطلع العام من العام 2021 لتكون جسر عبور بين مستوطنات محافظتي قلقيلية وسلفيت ومستوطنات الأغوار لفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وتأمين طريق عابر السامرة، الذي يعتبر أخطر الشوارع الاستيطانية، التي أقامتها دولة الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية على الاطلاق".

وأكد أن "هذه المسيرة التي يشارك فيها 27 وزيراً وعضو كنيست اسرائيلي يتقدمهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير ويقوم جيش الاحتلال بتأمينها وذلك بإغلاق طريق نابلس – رام الله من بلدة سنجل الى بلدة حوارة على امتداد ساعات طويلة من نهار اليوم، هي مؤشر خطير على توجهات حكومة تل أبيب، التي تحولت الى رهينة لتركيبة سياسية رسمية في اسرائيل يحتل المستوطنون فيها 12 بالمئة من عضوية الكنيست ويتصرفون كقادة لزعران التلال ويدفعون بكل طاقاتهم نحو حسم الصراع مع الفلسطينيين بمزيد من الوقائع على الارض ، التي تحاصر الفلسطينيين في الضفة الغربية في معازل وتجعل من ما يسمى حل الدولتين مجرد وهم".

وأضاف خالد: "في ضوء ما يجري على الأرض في الضفة الغربية، بأن القيادة الفلسطينية ومعها الحكومة ووزارة الخارجية تفعل خيرا إذا هي غادرت سياسة الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والاستنكار والتنديد، التي لا تجدي نفعا، والتحول الى سياسة جديدة بوضع أعضاء الحكومة والكنيست من المستوطنين وقادة مجالس المستوطنين وفي مقدمتهم يوسي داغان، مسؤول مستوطنات شمال الضفة ، الذي دعا قبل اسابيع الى محو بلدة حوارة من الوجود، على قائمة سوداء وتوجيه سفراء فلسطين في الخارج الى التصرف كسفراء لحركة تحرر وطني يصلون الليل بالنهار في مطالبة  حكومات البلدان، التي يمثلون فلسطين فيها فرض عقوبات على جميع المسؤولين الاسرائيليين وزراء كانوا ام أعضاء كنيست ام رؤساء مجالس مستوطنات باعتبارهم قادة لمنظمات زعران التلال الارهابية".

  

أخبار ذات صلة

أعلن موعد إجازة عيد الفصح.. طالع قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

أعلن موعد إجازة عيد الفصح.. طالع قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

تفاصيل لقاء عزام الأحمد بالسفير الياباني

تفاصيل لقاء عزام الأحمد بالسفير الياباني

مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل ومتنزه بلدية يطا

مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل ومتنزه بلدية يطا

النائب عطون: صمود الفلسطينيين ورباطهم أفشل مخططات الاحتلال في الأقصى

النائب عطون: صمود الفلسطينيين ورباطهم أفشل مخططات الاحتلال في الأقصى

تيسير خالد: سموتريتش وبن غفير يتصرفان كما زعران شبية التلال الإرهابيون

تيسير خالد: سموتريتش وبن غفير يتصرفان كما زعران شبية التلال الإرهابيون

التنمية بغزة تُوضح معايير صرف المنحة القطرية لشهر أبريل

التنمية بغزة تُوضح معايير صرف المنحة القطرية لشهر أبريل

المطران حنا: نطالب بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس

المطران حنا: نطالب بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس

أبو مرزوق: اقتحام الأقصى وجبل صبيح يصب الزيت على نار التصعيد القائم

أبو مرزوق: اقتحام الأقصى وجبل صبيح يصب الزيت على نار التصعيد القائم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء عزام الأحمد بالسفير الياباني

تفاصيل لقاء عزام الأحمد بالسفير الياباني

مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل ومتنزه بلدية يطا

مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل ومتنزه بلدية يطا

النائب عطون: صمود الفلسطينيين ورباطهم أفشل مخططات الاحتلال في الأقصى

النائب عطون: صمود الفلسطينيين ورباطهم أفشل مخططات الاحتلال في الأقصى

التنمية بغزة تُوضح معايير صرف المنحة القطرية لشهر أبريل

التنمية بغزة تُوضح معايير صرف المنحة القطرية لشهر أبريل

المطران حنا: نطالب بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس

المطران حنا: نطالب بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: استباحة الأقصى يجر المنطقة لحرب دينية

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: استباحة الأقصى يجر المنطقة لحرب دينية

منوعات

ولاء الشريف تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

ولاء الشريف تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

هالة صدقي: سأحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري بهذا مسلسل

هالة صدقي: سأحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري بهذا مسلسل

مدحت صالح يقدم وصلة من أغانيه بسهرة طرب رمضانية

مدحت صالح يقدم وصلة من أغانيه بسهرة طرب رمضانية

ريهام سعيد توجه رسالة للمخرج محمد سامي

ريهام سعيد توجه رسالة للمخرج محمد سامي

بعد مشهد زواجها.. جوري بكر توجه رسالة حادة للمتابعين

بعد مشهد زواجها.. جوري بكر توجه رسالة حادة للمتابعين

بالصور.. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

بالصور.. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة

حسام حبيب يوجه رسالة غامضة لشيرين عبد الوهاب

حسام حبيب يوجه رسالة غامضة لشيرين عبد الوهاب

أشرف زكي: حلا بنتنا ومش هنموتها هي مرت بتجربة وكلنا بنمر بتجارب

أشرف زكي: حلا بنتنا ومش هنموتها هي مرت بتجربة وكلنا بنمر بتجارب

وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

عربي

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني