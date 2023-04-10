التنمية بغزة تُوضح معايير صرف المنحة القطرية لشهر أبريل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الإثنين، معايير صرف الدفعة الـ(47) عن شهرنيسان/ أبريل، من المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة الكحلوت، في تصريح نُشر عبر صفحة الوزارة على (فيسبوك)، إنه "تم صرف المنحة القطرية في هذه الدفعة لمن استلم 37 مرة، ولا يستلم شؤون اجتماعية".وأوضحت الكحلوت، أنه تم "الاستكمال من كشف الشؤون الاجتماعية، مدقق وفعال، على أن يكون مضاف مسبقاً في ملف المنحة القطرية، وفق التالي: كل من استلم المنحة أقل من ثماني مرات، وكل من استلم المنحة ثماني مرات ولديه عدد أسرة واحد أعزب فما فوق".وأشارت إلى أنه تم توقيف المسافرين لحين عودتهم من السفر باستثناء المرضى ومرافقيهم، وإيقاف من ليس لديهم رقم جوال لحين تعديل بياناتهم على برنامج الدخول الموحد، وكذلك إيقاف من لديه تصريح عمل في أراضي 48 وحالته فعالة.وأكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أنه "لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة من المنحة".