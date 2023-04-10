شؤون فلسطينية

فتوح: مشاركة وزراء في مسيرة المتطرفين امتداد لاستعراض هويتهم الإجرامية

فتوح: مشاركة وزراء في مسيرة المتطرفين امتداد لاستعراض هويتهم الإجرامية
روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
قال ‏رئيس المجلس الوطني ‏الفلسطيني روحي فتوح إن "تزعُّم ومشاركة وزراء من حكومة نتنياهو أمثال سموترينش وبن غفير وعدد من أعضاء (كنيست) مسيرة المستوطنين، يعتبر امتداداً لاستعراض هويتهم الإجرامية، وتحدياً واستفزازاً للشعب الفلسطيني".

وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الإثنين، أن هذه المشاركة تعد "امتدادا لحملات تصعيد حكومة الارهاب الإسرائيلية المتواصلة التي تشعل وتجر ساحة الصراع نحو مزيد من الانفجارات التي يصعب السيطرة عليها، كما أنها تندرج في إطار شرعنة الاستيطان وتكريس ضم مناطق بالضفة الغربية وإلغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني".

وتابع أنها "تحدٍّ سافر لمواقف الدول وإداناتها سياسة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار الاستيطان غير قانوني وغير شرعي".

أخبار ذات صلة

المطران حنا: نطالب بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس

المطران حنا: نطالب بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس

أبو مرزوق: اقتحام الأقصى وجبل صبيح يصب الزيت على نار التصعيد القائم

أبو مرزوق: اقتحام الأقصى وجبل صبيح يصب الزيت على نار التصعيد القائم

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

فتوح: مشاركة وزراء في مسيرة المتطرفين امتداد لاستعراض هويتهم الإجرامية

فتوح: مشاركة وزراء في مسيرة المتطرفين امتداد لاستعراض هويتهم الإجرامية

جماهير أريحا تشيع جثمان الشهيد الطفل محمد بلهان

جماهير أريحا تشيع جثمان الشهيد الطفل محمد بلهان

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية لشهر أبريل

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية لشهر أبريل

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

إعلام الاحتلال يعلن مقتل المستوطِنة المُصابة في عملية الأغوار

إعلام الاحتلال يعلن مقتل المستوطِنة المُصابة في عملية الأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: نطالب بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس

المطران حنا: نطالب بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: استباحة الأقصى يجر المنطقة لحرب دينية

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: استباحة الأقصى يجر المنطقة لحرب دينية

حماس تنعي الشهيد بلهان وتدعو لمواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى

حماس تنعي الشهيد بلهان وتدعو لمواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

مركز فلسطين: 700 حالة اعتقال من القدس خلال الربع الأول من العام

مركز فلسطين: 700 حالة اعتقال من القدس خلال الربع الأول من العام

الاحتلال يقتحم باب الزاوية ويغلق محلات وسط مدينة الخليل

الاحتلال يقتحم باب الزاوية ويغلق محلات وسط مدينة الخليل

منوعات

ولاء الشريف تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

ولاء الشريف تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

هالة صدقي: سأحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري بهذا مسلسل

هالة صدقي: سأحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري بهذا مسلسل

مدحت صالح يقدم وصلة من أغانيه بسهرة طرب رمضانية

مدحت صالح يقدم وصلة من أغانيه بسهرة طرب رمضانية

ريهام سعيد توجه رسالة للمخرج محمد سامي

ريهام سعيد توجه رسالة للمخرج محمد سامي

بعد مشهد زواجها.. جوري بكر توجه رسالة حادة للمتابعين

بعد مشهد زواجها.. جوري بكر توجه رسالة حادة للمتابعين

بالصور.. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

بالصور.. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة

حسام حبيب يوجه رسالة غامضة لشيرين عبد الوهاب

حسام حبيب يوجه رسالة غامضة لشيرين عبد الوهاب

أشرف زكي: حلا بنتنا ومش هنموتها هي مرت بتجربة وكلنا بنمر بتجارب

أشرف زكي: حلا بنتنا ومش هنموتها هي مرت بتجربة وكلنا بنمر بتجارب

وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

عربي

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني