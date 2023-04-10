فتوح: مشاركة وزراء في مسيرة المتطرفين امتداد لاستعراض هويتهم الإجرامية

رام الله - دنيا الوطنقال ‏رئيس المجلس الوطني ‏الفلسطيني روحي فتوح إن "تزعُّم ومشاركة وزراء من حكومة نتنياهو أمثال سموترينش وبن غفير وعدد من أعضاء (كنيست) مسيرة المستوطنين، يعتبر امتداداً لاستعراض هويتهم الإجرامية، وتحدياً واستفزازاً للشعب الفلسطيني".وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الإثنين، أن هذه المشاركة تعد "امتدادا لحملات تصعيد حكومة الارهاب الإسرائيلية المتواصلة التي تشعل وتجر ساحة الصراع نحو مزيد من الانفجارات التي يصعب السيطرة عليها، كما أنها تندرج في إطار شرعنة الاستيطان وتكريس ضم مناطق بالضفة الغربية وإلغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني".وتابع أنها "تحدٍّ سافر لمواقف الدول وإداناتها سياسة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار الاستيطان غير قانوني وغير شرعي".