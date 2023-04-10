جماهير أريحا تشيع جثمان الشهيد الطفل محمد بلهان





كما أصيب شابان آخران في الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأُعلن عن استشهاد الطفل بلهان في وقت لاحق.







وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم عقبة جبر، صباح اليوم، وحاصرت عدداً من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها الطفل بلهان بالرصاص الحي في الرأس والصدر.