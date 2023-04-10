إعلام الاحتلال يعلن مقتل المستوطِنة المُصابة في عملية الأغوار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مقتل المستوطنة التي أصيبت بجروح خطيرة في عملية الأغوار.وقُتلت مستوطنتان وجرحت أخرى في عملية إطلاق نار وقعت قرب مفرق الحمرا بالأغوار، يوم الجمعة الماضي.وذكر جيش الاحتلال أن عملية إطلاق نار استهدفت مركبة بالقرب من مستوطنة الحمرا.وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء (خدمة الإسعاف الإسرائيلية) إن امرأتين لقيتا حتفهما وأصيبت ثالثة بجروح خطرة، ليعلن عن وفاتها اليوم.وفرض جيش الاحتلال حصاراً على مدينة أريحا في إطار عمليات البحث.