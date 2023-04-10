عربي

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله
نتنياهو وليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
وصف رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية بـ "نكتة سيئة".

وأوضح ليبرمان أن هذه السياسة تفتقر إلى المبادرة وتنطوي على الانجرار، وفق ما نقلة هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال: إن "بنيامين نتنياهو لم يقم بالرد على اعتداء العبوة الناسفة في مجدو بخلاف توصية الأجهزة الأمنية، الأمر الذي فسره حزب الله على أنه ضعف".

وتطرق ليبرمان لمسيرة المستوطنين اليوم باتجاه النقطة الاستيطانية العشوائية (أفيتار) في شمال الضفة، بالقول إن المشاركين فيها سيسيرون ضد أنفسهم لأنه لا أمل في لأن يصادق نتنياهو على شرعنة النقطة الاستيطانية.

ومن جهته، انتقد النائب الليكودي، داني دانون أيضًا سياسة الحكومة الأمنية، قائلا إن "عليها تغيير النهج ومطالبة بدائل أخرى من الدوائر الأمنية".

وأوضح دانون أنه كان يجب، بعد رشقات القذائف الصاروخية التي اطلقت باتجاه الجليل الغربي من لبنان، الإيعاز فورا على سلاح الجو وقصف المواقع التي اطلقت منها.

وفي سياق حديثه مع إذاعة (كان) الإسرائيلية، رأى دانون أن "الردع تآكل مما يمنح أعداءنا ثقة بالنفس".

أخبار ذات صلة

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله

ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

قناة إسرائيلية تزعم: فصائل فلسطينية تقف خلف إطلاق الصواريخ من سوريا

قناة إسرائيلية تزعم: فصائل فلسطينية تقف خلف إطلاق الصواريخ من سوريا

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

إعلام الاحتلال: هكذا حاول الجيش إيصال رسالة إلى بشار الأسد

إعلام الاحتلال: هكذا حاول الجيش إيصال رسالة إلى بشار الأسد

رئيس الوزراء اللبناني: نرفض استخدام أراضينا لزعزعة الاستقرار وهذه الجهة التي أطلقت الصواريخ

رئيس الوزراء اللبناني: نرفض استخدام أراضينا لزعزعة الاستقرار وهذه الجهة التي أطلقت الصواريخ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: استباحة الأقصى يجر المنطقة لحرب دينية

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: استباحة الأقصى يجر المنطقة لحرب دينية

حماس تنعي الشهيد بلهان وتدعو لمواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى

حماس تنعي الشهيد بلهان وتدعو لمواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

مركز فلسطين: 700 حالة اعتقال من القدس خلال الربع الأول من العام

مركز فلسطين: 700 حالة اعتقال من القدس خلال الربع الأول من العام

الاحتلال يقتحم باب الزاوية ويغلق محلات وسط مدينة الخليل

الاحتلال يقتحم باب الزاوية ويغلق محلات وسط مدينة الخليل

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين في الأقصى

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين في الأقصى

لأول مرة بالجامعات الفلسطينية.. جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراه في التاريخ

لأول مرة بالجامعات الفلسطينية.. جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراه في التاريخ

منوعات

ولاء الشريف تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

ولاء الشريف تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

هالة صدقي: سأحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري بهذا مسلسل

هالة صدقي: سأحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري بهذا مسلسل

مدحت صالح يقدم وصلة من أغانيه بسهرة طرب رمضانية

مدحت صالح يقدم وصلة من أغانيه بسهرة طرب رمضانية

ريهام سعيد توجه رسالة للمخرج محمد سامي

ريهام سعيد توجه رسالة للمخرج محمد سامي

بعد مشهد زواجها.. جوري بكر توجه رسالة حادة للمتابعين

بعد مشهد زواجها.. جوري بكر توجه رسالة حادة للمتابعين

بالصور.. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

بالصور.. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة

حسام حبيب يوجه رسالة غامضة لشيرين عبد الوهاب

حسام حبيب يوجه رسالة غامضة لشيرين عبد الوهاب

أشرف زكي: حلا بنتنا ومش هنموتها هي مرت بتجربة وكلنا بنمر بتجارب

أشرف زكي: حلا بنتنا ومش هنموتها هي مرت بتجربة وكلنا بنمر بتجارب

وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

عربي

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني