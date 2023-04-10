ليبرمان: سياسة الحكومة نكتة سيئة ونتنياهو ضعيف بنظر حزب الله

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية بـ "نكتة سيئة".وأوضح ليبرمان أن هذه السياسة تفتقر إلى المبادرة وتنطوي على الانجرار، وفق ما نقلة هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وقال: إن "بنيامين نتنياهو لم يقم بالرد على اعتداء العبوة الناسفة في مجدو بخلاف توصية الأجهزة الأمنية، الأمر الذي فسره حزب الله على أنه ضعف".وتطرق ليبرمان لمسيرة المستوطنين اليوم باتجاه النقطة الاستيطانية العشوائية (أفيتار) في شمال الضفة، بالقول إن المشاركين فيها سيسيرون ضد أنفسهم لأنه لا أمل في لأن يصادق نتنياهو على شرعنة النقطة الاستيطانية.ومن جهته، انتقد النائب الليكودي، داني دانون أيضًا سياسة الحكومة الأمنية، قائلا إن "عليها تغيير النهج ومطالبة بدائل أخرى من الدوائر الأمنية".وأوضح دانون أنه كان يجب، بعد رشقات القذائف الصاروخية التي اطلقت باتجاه الجليل الغربي من لبنان، الإيعاز فورا على سلاح الجو وقصف المواقع التي اطلقت منها.وفي سياق حديثه مع إذاعة (كان) الإسرائيلية، رأى دانون أن "الردع تآكل مما يمنح أعداءنا ثقة بالنفس".