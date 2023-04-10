شؤون فلسطينية

اختيار أول باحث فلسطيني وعربي من "النجاح" محرراً بإحدى أهم مجلات الطاقة والأبنية العالمية

اختيار أول باحث فلسطيني وعربي من "النجاح" محرراً بإحدى أهم مجلات الطاقة والأبنية العالمية
جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
استمراراً لتحقيق جامعة النجاح الوطنية إنجازاتها البحثية والعلمية على المستويات المحلية والعربية والدولية، ومن بين مئات الباحثين الدوليين، اختارت مجلة Energy and Buildings (Elsevier) (الطاقة والأبنية-السفير)، الدكتور عادل "محمد سعيد" جعيدي من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية عضواً في هيئتها التحريرية، ليكون بذلك أول باحث فلسطيني وعربي يتم اختياره كمحرر في هذه المجلة العريقة.

ويعد هذا الاختيار إنجازاً علمياً مرموقاً في عالم البحث العلمي، وهو يُمنح للباحثين المتميزين في مجالاتهم، حيث سيكون د. جعيدي أحد المحررين في مجال الطاقة والأبنية.

وعن هذا الاختيار أشاد أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة بهذا الإنجاز باعتباره تجسيداً لتطلعات الجامعة البحثية والتي لا تقتصر فقط على نشر الأبحاث العلمية، وإنما المشاركة في صناعة المحتوى البحثي العالمي من خلال تحكيم الأبحاث العلمية وتحريرها. ووجه شكره للدكتور جعيدي على جهوده العلمية المثمرة التي أدت إلى ما وصل إليه من هذا التميز الذي يثري سجل الإنجازات العلمية لجامعة النجاح الوطنية، ويضعها في مصاف الجامعات العالمية، ويسهم في رفع اسم فلسطين عالياً في المحافل الدولية والعلمية.

ومن جانبه أشاد أ.د. اسماعيل وراد، عميد البحث العلمي بهذا الإنجاز الذي يسجَّل لجامعة النجاح الوطنية ولباحثيها، وأكد سعي عمادة البحث العلمي في فتح مجالات للتعاون بين الباحثين في الجامعة، ومراكز البحوث العربية والعالمية، وذلك عن طريق تنشيط البحوث المشتركة، والمشاركة في هيئات التحكيم للمجلات العالمية في المجالات المختلفة، فضلاً عن المشاركة في تأليف الكتب البحثية.

وبدوره بارك د. مهند الحاج حسين، عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات هذا التميز، وأشار إلى أن جامعة النجاح الوطنية تضع بصماتها وإنجازاتها العلمية دوماً على خارطة العالم البحثية. وأكد دعم الكلية والجامعة للعلماء والباحثين في مختلف التخصصات.

من جهته أشار د. جعيدي إلى أهمية هذا الإنجاز الذي يتمثل باختياره عضواً في هيئة التحرير في مجلة عالمية عريقة من بين مئات الباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية، وهي المرة الأولى التي يتم اختيار باحث عربي فلسطيني ليكون عضواً في هيئة التحرير لهذه المجلة، حيث تعد مجلة Energy and Buildings إحدى أهم مجلات الطاقة والأبنية التي تنشرها دار النشر العالمية  (Elsevier)، ومجلة الطاقة والأبنية ذات معامل تأثير 7.2، وهي مجلة معتمدة ومفهرسة ومصنفة من الكثير من المؤسسات والمواقع البحثية العالمية المعتمدة. ووجه شكره لإدارة الجامعة وعمادة البحث العلمي، على الدعم المتواصل للباحثين ومنحهم التسهيلات اللازمة لإجراء أبحاثهم العلمية.

للاطلاع على تفاصيل المجلة:

https://www.sciencedirect.com/journal/energy-and-buildings/about/editorial-board 

أخبار ذات صلة

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية لشهر أبريل

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية لشهر أبريل

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

إعلام الاحتلال يعلن مقتل المستوطِنة المُصابة في عملية الأغوار

إعلام الاحتلال يعلن مقتل المستوطِنة المُصابة في عملية الأغوار

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: استباحة الأقصى يجر المنطقة لحرب دينية

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: استباحة الأقصى يجر المنطقة لحرب دينية

اختيار أول باحث فلسطيني وعربي من &quot;النجاح&quot; محرراً بإحدى أهم مجلات الطاقة والأبنية العالمية

اختيار أول باحث فلسطيني وعربي من "النجاح" محرراً بإحدى أهم مجلات الطاقة والأبنية العالمية

حماس تنعي الشهيد بلهان وتدعو لمواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى

حماس تنعي الشهيد بلهان وتدعو لمواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى

اشتية يتحدث عن تطورات العملية التعليمية وموعد انتهاء الأزمة المالية

اشتية يتحدث عن تطورات العملية التعليمية وموعد انتهاء الأزمة المالية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع العام الجاري بينهم 10 أطفال

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: استباحة الأقصى يجر المنطقة لحرب دينية

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: استباحة الأقصى يجر المنطقة لحرب دينية

حماس تنعي الشهيد بلهان وتدعو لمواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى

حماس تنعي الشهيد بلهان وتدعو لمواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

مركز فلسطين: 700 حالة اعتقال من القدس خلال الربع الأول من العام

مركز فلسطين: 700 حالة اعتقال من القدس خلال الربع الأول من العام

الاحتلال يقتحم باب الزاوية ويغلق محلات وسط مدينة الخليل

الاحتلال يقتحم باب الزاوية ويغلق محلات وسط مدينة الخليل

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين في الأقصى

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين في الأقصى

لأول مرة بالجامعات الفلسطينية.. جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراه في التاريخ

لأول مرة بالجامعات الفلسطينية.. جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراه في التاريخ

منوعات

ولاء الشريف تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

ولاء الشريف تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

هالة صدقي: سأحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري بهذا مسلسل

هالة صدقي: سأحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري بهذا مسلسل

بعد مشهد زواجها.. جوري بكر توجه رسالة حادة للمتابعين

بعد مشهد زواجها.. جوري بكر توجه رسالة حادة للمتابعين

بالصور.. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

بالصور.. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة

حسام حبيب يوجه رسالة غامضة لشيرين عبد الوهاب

حسام حبيب يوجه رسالة غامضة لشيرين عبد الوهاب

أشرف زكي: حلا بنتنا ومش هنموتها هي مرت بتجربة وكلنا بنمر بتجارب

أشرف زكي: حلا بنتنا ومش هنموتها هي مرت بتجربة وكلنا بنمر بتجارب

وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

كارما تستعد لطرح أول فيديو كليب في مشوارها الفني

كارما تستعد لطرح أول فيديو كليب في مشوارها الفني

فيديو: عاصي الحلاني يروي تفاصيل اختطافه وتعذيبه

فيديو: عاصي الحلاني يروي تفاصيل اختطافه وتعذيبه

عربي

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني