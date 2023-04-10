شؤون فلسطينية

حماس تنعي الشهيد بلهان وتدعو لمواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى

حماس تنعي الشهيد بلهان وتدعو لمواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة حماس، الفتى محمد فايز بلهان (15 عامًا)، الذي استشهد صباح اليوم الإثنين، بنيران قوات الاحتلال، خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وقالت الحركة في تصريح بيان لها: "إننا إذ نعزّي ذوي الشهيد، لنؤكّد فخرنا واعتزازنا بشعبنا الصامد المجاهد في أريحا وعقبة جبر، الذين يتصدون لهذا العدو المتغطرس، ويتقدمون الصفوف في الملحمة الوطنية للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك".

ودعت أبناء شعبنا في كل المواقع لمواصلة النفير للرباط والاعتكاف في الأقصى والدفاع عنه أمام الهجمة الصهيونية المستمرة.

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، عقب اقتحامها مخيم عقبة جبر قرب أريحا، فيما جرى اعتقال 5 شبان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل محمد فايز بلهان (١٥ عاماً)، برصاص الاحتلال الحي في الرأس والصدر والبطن، في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وقالت في وقت سابق إن 3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية والرأس، حيث وصلت الإصابات إلى مستشفى أريحا الحكومي.

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