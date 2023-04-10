شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه تعاملت مع57 إصابة، خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا

واقتحم آلاف المستوطنين، صباح اليوم، منطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بيتا ويتما وقبلان جنوب المدينة.

ونظم آلاف المستوطنين مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل أبو صبيح.

وشارك في المسيرة الاستيطانية سبعة وزراء إسرائيليين على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وتهدف المسيرة إلى المطالبة بشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، والرد على "الاعتداءات".

وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت بكثافة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما يشهد حاجزا زعترة وحوارة إعاقة لحركة المواطنين من حين إلى آخر.



 

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