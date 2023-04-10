وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض





وكانت وزارة الخارجية السعودية، أفادت بأن مسؤولين زاروا إيران لمناقشة إجراءات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية للمملكة في إيران.



تأتي هذه التطورات، بعد عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بكين في وقت سابق في أول لقاء رسمي من نوعه منذ أكثر من سبع سنوات.



وجاءت التطورات أيضا بعد اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بين البلدين.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يزور وفد إيراني المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض.وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، أن وفداً فنياً سيزور سفارة طهران في الرياض، وسيجري ترتيبات لإعادة فتحها.