شؤون فلسطينية

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين في الأقصى

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين في الأقصى
ناجح بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، إن الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد بكيرات أن الشعب الفلسطيني في صراع وجودي مع الاحتلال، مضيفا: "يجب على أبناء شعبنا الفلسطيني الثبات والرباط في المسجد الأقصى المبارك".

وبين أنه يجب على الكل الفلسطيني شد الرحال والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتمتع بإرادة وعزيمة قوية كافية لهزيمة المحتل، وهو صاحب قضية وصاحب حق والاحتلال الصهيوني إلى زوال.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خامس أيام ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.

ونشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه وفي البلدة القديمة، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

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