بلدية بيت لاهيا: العدول عن قرار تقسيم أراضينا لصالح بلديات أخرى







رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الاثنين، بأنه تم العدول عن قرار تقسيم أراضي البلدة لصالح بلديات أخرى.وكانت المحكمة الإدارية، قررت في الـ 12 شباط/فبراير الماضي النظر في الطعن المرفوع من بلدية بيت لاهيا ضد قرار تقسيم النفوذ الإقليمي لبلديات شمال غزة وتقرر تجميد تنفيذ القرار لحين الفصل في القضية.وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، قررت في الأول من شباط/فبراير، المصادقة على تقرير لجنة الخبراء حول حدود النفوذ الإقليمي لبلديات شمال قطاع غزة (بيت لاهيا، بيت حانون، أم النصر).وأصدرت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة العمل المجتمعي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في الرابع من شباط/فبراير، بيانًا صحفيًا عقب الفعاليات التي قام بها أبناء البلدة والتي تدل حرصهم الشديد على حقهم التاريخي.وأكدت القوى على الحق التاريخي المقدس في بسط النفود الكامل لبلدة بيت لاهيا ولا يجوز لأي كان المساس بحقوق مدينة بيت لاهيا أول التنازل.وفيما يلي نص بيان بلدية بيت لاهيا كما وصل "دنيا الوطن: