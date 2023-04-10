شؤون فلسطينية

غزة: الأعرج يبحث آخر التطورات مع مقاولي المشاريع المصرية

غزة: الأعرج يبحث آخر التطورات مع مقاولي المشاريع المصرية
رام الله - دنيا الوطن
التقي رئيس اتحاد المقاولين المهندس علاء الأعرج في مكتبه بغزة، المقاولين المتعاقدين لتنفيذ المشاريع المصرية في غزة، للاستماع للمشاكل والمعوقات التي تواجههم.

وجاء هذا الاجتماع بناء على طلب المقاولين، بعد مواجهتهم عدد من المعيقات والمشاكل في تنفيذهم للمشاريع المصرية في غزة، وبحث آليات المعالجة والحلول المطلوبة لمعالجتها.

وجرى الاجتماع بحضور ممثلين عن 13  شركة عاملة في المشاريع المصرية، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضو المجلس مصباح النجار والمستشار سمير موسى.

واستعرض المقاولين العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشاريع المصرية، مؤكدين بأن تأخير توريد المواد الخام، والتأخير في صرف الدفعات وعدم الإلتزام بتنفيذ نظام العلاوة lam sam، والعديد من المشاكل الفنية.

من جانبه تقدم رئيس اتحاد المقاولين المهندس علاء الأعرج بالشكر والعرفان للاشقاء المصريين على تدخلاتهم المهمة في إعادة الأعمال وتطوير البنية التحتية الفلسطينية في غزة.

وشدد الأعرج على أهمية ودور المشاريع المصرية في اعادة الحياة لقطاع المقاولات بغزة ولتشغيل العمال والمهندسين الفلسطينيين.

وعبر الأعرج عن تفهمه لمطالب المقاولين العاملين في المشاريع المصرية، مؤكدا على دور الاتحاد وبالتشاور والتواصل مع الأشقاء المصريين وقيادة اللجنة المصرية للإعمار، لمعالجة كل هذه المشاكل وتذليل العقبات أمام المقاولين لضمان حسن تنفيذ المشاريع المصرية بأعلى جودة.

واتفق المجتمعون في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة من الشركات ممثل بثلاثة أعضاء من الشركات، لتكون لجنة اتصال وتفاوض عبر إدارة الاتحاد لمعالجة كل المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات العاملة في المشاريع المصرية.

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