لأول مرة بالجامعات الفلسطينية.. جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراه في التاريخ

رام الله - دنيا الوطنتأكيداً لرسالتها في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق تاريخ فلسطين عبر العصور، حصلت جامعة النجاح الوطنية على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة النوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج دكتوراه في التاريخ.ويعتبر برنامج دكتوراه في التاريخ من البرامج الرائدة والنوعية في فلسطين التي تسعى إلى تطوير القوى البشرية الفلسطينية في مجال التاريخ، وإكسابهم مبادئ المعرفة والفهم والتحليل والتقييم والتفكير العلمي المنظم، والتي تنسجم معها أخلاقيات مهنة المؤرخ.ويهدف البرنامج إلى إبراز أهمية التراث المحلي والعربي والتأكيد على الثوابت الوطنية والحقوق المشروعة القادرة على حمل الهم الفلسطيني وتحقيق أحلامه وطموحاته، ورصد المتغيرات التاريخية المعاصرة والتعامل معها برؤية علمية متخصصة.وأعرب الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة عن سعادته بالحصول على اعتماد برنامج دكتوراه في التاريخ، وأشار إلى أن هذا الاعتماد ينسجم مع رسالة الجامعة في المحافظة على الهوية الوطنية وأصالة الرواية الفلسطينية، وأكد أن جامعة النجاح الوطنية ستستمر بتقديم التعليم الجامعي المميز لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال توفير البرامج الأكاديمية في التخصصات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل الفلسطيني والعربي والعالمي.وأشار د. لؤي أبو السعود، منسق برنامج دكتوراه في التاريخ إلى أن جامعة النجاح الوطنية هي الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي حصلت على هذا الاعتماد، وسيبدأ البرنامج بقبول الطلبة في الفصل الدراسي الأول 2023-2024.وأضاف د. أبو السعود "يهدف برنامج دكتوراه في التاريخ إلى إكساب الطلبة المعرفة المتخصصة لمفاهيم التاريخ والآثار، وكتابة تاريخ فلسطين القديم على أسس علمية حديثة وموضوعية، ودراسة حركة الاستشراق، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في سرد الرواية التاريخية الفلسطينية، ودراسة الأسس النظرية للممارسات والتطبيقات والتغيرات الاجتماعية التي حدثت في التاريخ؛ إضافة إلى فهم الجوانب الحضارية المختلفة للحضارة الإسلامية، والوقوف على أهداف المشروع التاريخي الصهيوني".هذا ويضم برنامج دكتوراه في التاريخ أعضاء هيئة تدريسية مؤهلين وذوي سنوات خبرة عديدة أكاديمياً وعلمياً على الصعيدين المحلي والعالمي. كما وسيتم استقطاب مدرسين لديهم خبرة كبيرة في تدريس بعض المساقات في هذا البرنامج كل حسب تخصصه الدقيق للحصول على مخرجات تعلمية متميزة.