عربي

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قام أعضاء لجنة "6 + 6" الليبية، أمس الأحد، بالتباحث مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، تنفيذ خارطة طريق إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة طرابلس، وفق بيان لمفوضية الانتخابات الليبية.

وأفاد البيان، بأن "الاجتماع يأتي في إطار الاتصالات التي تقوم بها لجنة (6+6) مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القوانين الانتخابية والتي تأتي على رأسها المفوضية".

ولجنة "6+6" مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ونص على تشكيلها التعديل 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

في 7 من آذار الماضي، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري وأجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجري بناءً عليها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.

وذكر بيان المفوضية، أن الاجتماع "ناقش جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية".

كما بحث "ما ورد من نصوص دستورية تضمنها التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري"، بحسب وكالة (الأناضول).

وتطرق إلى "مسألة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الطعون والنزاعات الانتخابية".

وأسفر الاجتماع عن "الاتفاق على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية بما يسهل عمل اللجنة ويسرع صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخارطة الانتخابية المخطط لها هذا العام".

وتهدف اللجنة لإقرار قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع حالي على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

أخبار ذات صلة

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

قناة إسرائيلية تزعم: فصائل فلسطينية تقف خلف إطلاق الصواريخ من سوريا

قناة إسرائيلية تزعم: فصائل فلسطينية تقف خلف إطلاق الصواريخ من سوريا

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

إعلام الاحتلال: هكذا حاول الجيش إيصال رسالة إلى بشار الأسد

إعلام الاحتلال: هكذا حاول الجيش إيصال رسالة إلى بشار الأسد

رئيس الوزراء اللبناني: نرفض استخدام أراضينا لزعزعة الاستقرار وهذه الجهة التي أطلقت الصواريخ

رئيس الوزراء اللبناني: نرفض استخدام أراضينا لزعزعة الاستقرار وهذه الجهة التي أطلقت الصواريخ

مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الصباح

مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الصباح

الخارجية الأردنية: الاقتحامات المكثفة للأقصى خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم

الخارجية الأردنية: الاقتحامات المكثفة للأقصى خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إحصائية عمل وزارة المالية على معابر غزة أمس الأحد

إحصائية عمل وزارة المالية على معابر غزة أمس الأحد

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون برك سليمان السياحية ويؤدون طقوسًا تلمودية

مستوطنون يقتحمون برك سليمان السياحية ويؤدون طقوسًا تلمودية

فيديو.. قوات الاحتلال تصيب شابين خلال اقتحامها نابلس

فيديو.. قوات الاحتلال تصيب شابين خلال اقتحامها نابلس

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

هنية يختتم زيارة بيروت.. وهذه تفاصيل المباحثات والنقاشات مع نصر الله

هنية يختتم زيارة بيروت.. وهذه تفاصيل المباحثات والنقاشات مع نصر الله

بدران: شعبنا ومقاومته لن يخذلوا الأقصى وسيواصلون ردع المحتل

بدران: شعبنا ومقاومته لن يخذلوا الأقصى وسيواصلون ردع المحتل

مستوطنون يدمرون غرفًا زراعية في نابلس

مستوطنون يدمرون غرفًا زراعية في نابلس

منوعات

كارما تستعد لطرح أول فيديو كليب في مشوارها الفني

كارما تستعد لطرح أول فيديو كليب في مشوارها الفني

فيديو: عاصي الحلاني يروي تفاصيل اختطافه وتعذيبه

فيديو: عاصي الحلاني يروي تفاصيل اختطافه وتعذيبه

علا غانم تكشف اعترافات صادمة عن حياتها الزوجية

علا غانم تكشف اعترافات صادمة عن حياتها الزوجية

شاهد: مصرع فنان سوري وعائلته في تركيا

شاهد: مصرع فنان سوري وعائلته في تركيا

من جديد.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة مختلفة

من جديد.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة مختلفة

فيديو: رسالة غامضة من هنيدي والجمهور يخمّن: تقصد محمد فؤاد؟

فيديو: رسالة غامضة من هنيدي والجمهور يخمّن: تقصد محمد فؤاد؟

بالفيديو: ظهور صادم لـ إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

بالفيديو: ظهور صادم لـ إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

بالفيديو: زوج أحلام الشامسي يروي تفاصيل أول لقاء بينهما

بالفيديو: زوج أحلام الشامسي يروي تفاصيل أول لقاء بينهما

سوزان نجم الدين في تصريح جريء: قد أرتدي الحجاب وأعتزل الفن

سوزان نجم الدين في تصريح جريء: قد أرتدي الحجاب وأعتزل الفن

صورة.. ما حقيقة حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني؟

صورة.. ما حقيقة حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني؟

عربي

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

تونس: النهضة تُحذر بشأن رفض التفاوض مع صندوق النقد

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

ليبيا: انطلاق مباحثات حول تنفيذ خارطة طريق الانتخابات

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

إعلام الاحتلال: هكذا حاول الجيش إيصال رسالة إلى بشار الأسد

إعلام الاحتلال: هكذا حاول الجيش إيصال رسالة إلى بشار الأسد