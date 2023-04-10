فرنسا: مصرع أربعة أشخاص إثر انهيار جليدي في جبال الألب

رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة أشخاص، يوم الأحد، مصرعهم إثر انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية.في السياق، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين: إن "انهيارًا جليديًا في جبال الألب الفرنسية أدى إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة آخرين"، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".وأضاف دارمانين في تغريدة عبر (تويتر) أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع".ويواصل رجال الإنقاذ العمل للبحث عن ناجين، حسب المصدر نفسه.بدورها، قدرت محطة راديو France-Bleu المحلية حجم الانهيار الجليدي بطول ألف متر وعرضه 100 متر.كما أرسلت السلطات المختصة مروحيتين للمساعدة في البحث، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان، عن تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم.وأضاف: "لقد تم حشد خدمات الطوارئ بهدف العثور على أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الجليد".وتعد جبال الألب مركزاً رئيسيًا لقضاء عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح الطويلة في فرنسا.