فيديو.. شهيد وإصابات باقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

وكانت وزارة الصحة، أفادت بأن، إصابة بالرصاص الحي في الرأس، وإصابتين في الأطراف السفلية، وصلوا إلى مستشفى أريحا الحكومي.





يأتي ذلك بعدما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.





ووفق مصادر محلية، فإن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت عدداً من المنازل في مخيم عقبة جبر، فيما أصيب مواطن إثر مواجهات واشتباكات مع الشبان، بعد إغلاق مداخل المخيم.



