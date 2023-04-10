الشرطة الكندية تُلقي القبض على متهم هدد مصليًا ووجه إساءات دينية

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة الكندية، الأحد، القبض على رجل بعد اتهامه بارتكاب ما وصفته بأنه "حادث بدافع الكراهية" في مسجد بإقليم أونتاريو بعد أن توجه صوب أحد المصلين وهدده ووجه له إساءات دينية.وقالت الشرطة: إن الحادث وقع في بلدة "ماركام" بينما أُلقي القبض على المشتبه فيه شاران كاروناكاران البالغ من العمر 28 عاما في تورونتو.في السياق، أوضحت وزيرة التجارة الكندية، ماري نغ، في تصريح صحفي، أنها "جريمة كراهية، ولا مكان لها في المجتمع الكندي".وأضافت الوزيرة: "هذا العنف والرهاب من الإسلام ليس لهما مكان في مجتمعاتنا"، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).وذكرت تقارير محلية أن شخصا جاء إلى المسجد في البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي تورنتو، الخميس ومزق على ما يبدو أحد المصاحف وصرخ في المصلين.وقالت الشرطة إنها اتهمت المشتبه فيه بالتهديد والاعتداء بسلاح والقيادة الخطرة، فيما يرتقب أن يمثل أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو في نيوماركت، الثلاثاء.​​​​​​​