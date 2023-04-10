التعليم: خطة تفصيلية بعد رمضان لتعويض الفاقد التعليمي لكافة المراحل الدراسية

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، اليوم الاثنين، إنه سيتم الإعلان بعد شهر رمضان المبارك، عن خطة تفصيلية لتعويض الفاقد التعليمي لكافة المراحل الدراسية.





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن وزارة المالية ستستكمل اليوم أو غداً صرف علاوة الـ 5% لبقية موظفي وزارة التربية والتعليم ممن لم تصرف لهم.





وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، دعا المعلمين المضربين عن العمل للعودة للتدريس من أجل مواصلة رسالتهم بعد أن تم توفير مطالبهم المحقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة فؤاد ياسين بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بمدينة رام الله، إن ن المسيرة التعليمية يجب إخراجها من التجاذبات السياسية، "ونحن أخرجناها من كل تلك التجاذبات، فالمدرسة ليست مسرحا للتجاذبات السياسية بل لبناء إنسان وطني فلسطيني يحرر وطنه".

وقال: "فتح بعظمتها ستكون ضامنا لهذا الاتفاق، وكل شعبنا يثق بحركة فتح وسنكون أمناء لإنهاء إضراب المعلمين".

رام الله - دنيا الوطن