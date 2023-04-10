إحصائية عمل وزارة المالية على معابر غزة أمس الأحد

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية بغزة، اليوم الإثنين، إحصائية عملها على المعابر يوم أمس الأحد.وقالت الوزارة إن الإحصائية جاءت على النحو التالي: معبر كرم أبو سالم التجاري، استيراد 338 شاحنة وتصدير 45 شاحنة.وأضافت: أما معبر رفح التجاري، استيراد 180 شاحنة، تصدير 9 شاحنات، في حين كميات البترول الواردة: استيراد 16 شاحنة سولار، استيراد 3 شاحنان بنزين، استيراد 33 شاحنة غاز وإدخال 27 شاحنة سولار لتشغيل محطة الكهرباء.وختمت الوزارة بمعبر رفح البري: متابعة إجراءات مغادرة 689 مسافراً وإتمام الإجراءات الجمركية لـ 447 مسافراً.