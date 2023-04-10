بعد عملية الأغوار.. الاحتلال يُغلق الطرق الفرعية قرب حاجز الحمرا

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الطرق الترابية الفرعية قرب حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أغلق الطرق بالسواتر الترابية؛ لمنع حركة المواطنين من مدن الضفة إلى الأغوار والعكس.وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحاجز لليوم الثالث على التوالي، بعد مقتل مستوطنتين في قرية فروش بيت دجن قبل ثلاثة أيام، وكثفت من تواجدها العسكري في المنطقة.الجدير بالذكر أن عملية الأغوار التي وقعت الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل مستوطنتين شقيقتين وإصابة والدتهما.