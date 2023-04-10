مستوطنون يقتحمون برك سليمان السياحية ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة ما بين قرية أرطاس وبلدة الخضر جنوب بيت لحم.







وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن عددا كبيرا من المستوطنين اقتحموا منطقة برك سليمان بحماية من قوات الاحتلال، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المكان.

رام الله - دنيا الوطنيذكر أن المستوطنين اقتحموا يوم أمس منطقة برك سليمان وتمركزوا على البركتين الثانية والثالثة، وسط استفزاز المواطنين القاطنين قرب المكان.