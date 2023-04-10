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دولي

عضو كنيست: عند الضرورة نعرف كيف نهاجم حماس بطريقة أكثر حدة

عضو كنيست: عند الضرورة نعرف كيف نهاجم حماس بطريقة أكثر حدة
القصف على غزة- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر عضو كنيست إسرائيلي، ألون شوستر، اليوم الإثنين، أن ثمة طرق لديهم لمهاجمة حركة حماس على اختلاف حدتها.

وقال شوستر: إنه "عند الضرورة، نعرف كيف نهاجم بطريقة أكثر حدة وقد فعلنا ذلك، فقد أسقطنا 50 طناً من القنابل على مواقع لحماس".

وأمس، كشف رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن حكومته "تعمل ضد منظمات غزة بأساليب علنية وأيضاً سرية".

وقال: إن "المنظمات في غزة مخطئة إذا اعتقدوا بأن بإمكانهم استغلال أزمتنا الداخلية والعمل ضدنا، إننا نعمل ضدهم بأساليب علنية وأيضا سرية".

في السياق، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين مطّلعين على محادثة نتنياهو مع رؤساء مجالس غلاف غزة وعسقلان قولهم: إن "من الممكن الفهم من خلال حديث نتنياهو، بأن التوتر الأمني ​​في معظم الجبهات لا يزال مستمراً".

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من نتائج وتداعيات أي عدوان عسكري إسرائيلي وشيك ضد أهلنا في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": "يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن العدوان العسكري على قطاع غزة هو  المنقذ السياسي له، على اعتبار أن المعارضة ستقف معه في تلك المواجهة العسكرية، مما سيضعف أو حتى يوقف حملة المعارضة ضده".

وأكملت: "نحذر المجتمع الدولي من خطورة ما سيقوم به نتنياهو بعد انتهاء الأعياد اليهودية".

وطالبت الوزارة بمواقف دولية استباقية لمنع تلك الجرائم من أن ترتكب بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، بما فيها استعادة سياسة الاغتيالات بحق القيادات الفلسطينية هناك.

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