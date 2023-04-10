إصابة جنديين إسرائيليين بإطلاق نار على مركبتهما في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب جنديان إسرائيليان، الليلة، بجروح جراء إطلاق النار على مركبتهما في نابلس.وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن ضابطًا وجنديًا أصيبا بجروح من شظايا رصاص فلسطينيين أطلقت نحو مركبتهما العسكرية في نابلس الليلة.وأصيب مواطنون، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، فيما تصدى شبان للاقتحام ما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة.وأسفرت المواجهات عن إصابة شابين بشظايا الرصاص وثالث بجرح باليد، و10 إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتلقى جميعهم العلاج ميدانيا.واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب المدينة، ودارت اشتباكات مسلحة ومواجهات استهدف خلالها مقاومون دوريات الاحتلال بالرصاص والقنابل محلية الصنع، ما تسبب بإعطاب إحدى الآليات العسكرية.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية بأن قوة راجلة اقتحمت شارع بيكر بالجبل الشمالي، واعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن عكوبة بعد مداهمة منزله.