طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي يضرب البلاد

رام الله - دنيا الوطنيستمر الجو حاراً جافا ومغبرا حيث تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويكون طقس فلسطين هذه الليلة غائما جزئيا الى غائم ،وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما طقس فلسطين يوم الثلاثاء، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الامطار على فترات على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.ويستمر يوم الأربعاء تأثر البلاد بالمنخفض جوي ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.ويوم الخميس يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا وفي ساعات المساء و الليل تضعف فرصة سقوط الأمطار والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.