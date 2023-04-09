مستوطنون يدمرون غرفًا زراعية في نابلس

دمّر مستوطنون، مساء اليوم الأحد، غرفا زراعية في بلدة قصرة جنوب نابلس.







وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية لبلدة قصرة ودمّروا غرفا زراعية.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن القرى القريبة من المستوطنات تتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، باستهداف المواطنين وممتلكاتهم.وكان مستوطنون قد هاجموا، بعد منتصف الليلة الماضية، مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية، واعتدوا على ممتلكاتهم ودمروا وحدتين للخلايا الشمسية تعودان للمواطن ساطي عليان دراغمة، بحماية جيش الاحتلال والشرطة.