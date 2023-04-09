مصرع مهاجريْن وفقدان آخرين نتيجة غرق قارب في المتوسط

لقي مهاجران على الأقل مصرعهما وفقد نحو 20 آخرون بعد غرق قاربهم بين تونس وإيطاليا، بحسب ما أفادت منظمة "ريسكيوشيب" الألمانية غير الحكومية لوكالة "فرانس برس" اليوم الأحد.







وأنقذت السفينة "نادر" التابعة للمنظمة غير الحكومية 22 مهاجرا نقلتهم بعد ظهر الأحد الى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق المسؤول في "ريسكيوشيب" ستيفن سيفيرت.

رام الله - دنيا الوطنووصفت المنظمة العملية في وقت سابق الأحد على تويتر، قائلة إنه عندما وصلت سفينتها إلى مكان الحادث، كان المهاجرون قد أمضوا نحو ساعتين في الماء.وأوضحت أنه بالإضافة إلى إنقاذ 22 شخصا انتشلت عناصرها جثتين.وأضافت المنظمة أن "هذه مأساة فظيعة كان من الممكن - بل كان ينبغي - منعها من خلال نهج إنساني تجاه الهجرة بدلاً من وضع الأسلاك الشائكة على الحدود الأوروبية.