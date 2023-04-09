شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير رامي شريدة من طوباس

الاحتلال يفرج عن الأسير رامي شريدة من طوباس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير رامي أيمن شريدة من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، بعد 4 سنوات ونصف قضاها في سجون الاحتلال.

واستقبل ذوي الأسير شريدة نجلهم بفرحة عامرة، فيما وثّقت كاميرات لحظة لقاء مؤثر للأسير شريدة بطفلته لأول مرة بحياته عقب خروجه من سجون الاحتلال، لم يتمالك فيها الأسير شريدة البكاء فرحا باحتضان ابنته.

واقتحمت قوات الاحتلال بتاريخ 15ديسمبر2018، منزل شريدة في مدينة طوباس، وحطمت محتوياته بشكل همجي بحجة التفتيش، ثم أعادت اعتقاله، ونقلته إلى التحقيق في مركز توقيف "الجلمة" العسكري.

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