الخارجية تحذر من تداعيات أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الأحد، من نتائج وتداعيات أي عدوان عسكري إسرائيلي وشيك ضد أهلنا في قطاع غزة.وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": "يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن العدوان العسكري على قطاع غزة هو المنقذ السياسي له، على اعتبار أن المعارضة ستقف معه في تلك المواجهة العسكرية، مما سيضعف أو حتى يوقف حملة المعارضة ضده".وأضافت: "نحذر المجتمع الدولي من خطورة ما سيقوم به نتنياهو بعد انتهاء الأعياد اليهودية"، مطالبة بمواقف دولية استباقية لمنع تلك الجرائم من أن ترتكب بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، بما فيها استعادة سياسة الاغتيالات بحق القيادات الفلسطينية هناك.وأكدت الوزارة أن شعبنا لن يقبل هذه المرة انحياز بعض الدول لموقف دولة الاحتلال والابرتهايد من هذا العدوان المرتقب لصالحها، وإعطائها الحماية غير المقبولة بإدعاء حقها في الدفاع عن النفس رغم أنها دولة "اعتداء واحتلال وإجرام وحصار".