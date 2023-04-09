التربية: التحول للتعليم الإلكتروني غدًا بسبب الظروف الطارئة في نابلس

أعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس، مساء اليوم الأحد، وبالتنسيق مع محافظ محافظة نابلس اللواء إبراهيم رمضان، أن التعليم في مدارس جنوب نابلس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ليوم غد الاثنين، سيكون إلكترونيا.







وأكدت المديرية في بيان لها إن القرار جاء بسبب الظروف الطارئة في جنوب نابلس وحفاظا على سلامة الطلبة.

رام الله - دنيا الوطنإلى ذلك، أعلنت جامعة النجاح الوطنية وبالتنسيق مع مجلس اتحاد الطلبة أن الدوام يوم غد الاثنين سيكون إلكترونيا، داعية الطلبة إلى الالتزام بحضور المحاضرات الالكترونية للمساقات جميعها في مواعيد المساقات المسجلة على الزاجل.وأعلنت الجامعة عن تأجيل الامتحانات إلى موعد يحدد لاحقا.وكان الاحتلال قد أعلن، مساء اليوم، عن إغلاق المنطقة الممتدة من مفرق قرية الساوية حتى حاجز حوارة يوم غد من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الخامسة مساء، بسبب مسيرة للمستوطنين.