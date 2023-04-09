بعد اعتقال لستة شهور.. الاحتلال يفرج عن الأسيرة زمزم القواسمة

رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال أفرجت اليوم الأحد عن الأسيرة زمزم يحيى القواسمة (18 عامًا) من سكان مدينة الخليل بعد اعتقال استمر 6 شهور في الأسر.وأوضح مركز فلسطين أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الفتاة القواسمة بتاريخ 31/10/2022 بعد توقيفها على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل دون معرفة الأسباب، ولم يتجاوز عمرها 18 عاما حيث بلغت سن 18 فى مارس الماضي خلال وجودها في السجن وتم نقلها إلى التحقيق في هشارون الرملة، قبل نقلها إلى سجن الدامون.وأضاف مركز فلسطين أن محكمة عوفر العسكرية أصدرت بحقها حكما بالسجن الفعلي لمدة 6 شهور، إضافة إلى غرامة مالية، بعد أن ادعت النيابة العسكرية للاحتلال في لائحة الاتهام التي أدتها أنها حاولت تنفيذ عملية طعن، على الحاجز.وكشف مركز فلسطين أنه بالإفراج عن الأسيرة زمزم لا يزال الاحتلال يعتقل 28 أسيرة فى سجن الدامون، بينهم أسيرة قاصر وهي نفوذ حماد 16 عاما، من القدس وأسيرة تخضع للاعتقال الإداري وهي رغد الفني من طولكرم.