شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تدعو الدول الموقعة على اتفاقتي جنيف ولاهاي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

الإسلامية المسيحية تدعو الدول الموقعة على اتفاقتي جنيف ولاهاي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الأطراف الدولية الموقعة على اتفاقتي جنيف الرابعة للعام 1949م ولاهاي للعام 1954 إلى تحمل مسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها في محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمها بحق المسجد الأقصى وكافة الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، إن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال وفقاَ للقانون الدولي وقانون الحرب، في تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته ومواصلة تحديها للاتفاقيات والقرارات الدولية يشكل جريمة حرب دولية حسب نظام محكمة نورمبرج.

وأكدت أن انتهاك الاحتلال لحرمة المقدسات والتدخل السافر في العبادات من خلال منع المواطنين من الاعتكاف فيالمسجد الأقصى والاعتداء الدموي عليهم أثناء الصلاة يشكل خرقاً فاضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأضافت الهيئة أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم والتعامل معها بالصمت وردات الفعل الباردة هو الذي مكن إسرائيل من الإفلات من العقاب وشجعها على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم.

وطالبت الهيئة الدول الفاعلة الموقعة على الاتفاقيات الدولية إلى التحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لالزامها علىاحترام الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى وعدم التدخل في العبادات ورفع كافة القيود المفروضة على دخول أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.

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