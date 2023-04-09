بالصور: جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد عائد سليم

رام الله - دنيا الوطن

شيعت جماهير قلقيلية، اليوم الأحد، الشهيد عائد عزام محمود سليم ( 20 عاماً ) من بلدة عزون، والذي استشهد مساء أمس برصاص جيش الاحتلال على المدخل الشمالي لبلدة عزون، حيث أطلق الاحتلال النار عليه وأعدمه ميدانيا بدم بارد حيث استشهد على الفور.

وفي كلماتهم خلال التشييع، ترحم نائب المحافظ اللواء حسام أبو حمدة وممثل حركة فتح محمد مصلح على روح الشهيد سليم، موجهين التحية إلى أهالي بلدة عزون الصامدون في وجه الاحتلال، محملين الاحتلال المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبا بإيعاز من حكومة اليمين المتطرف التي تعيث فسادا في الأرض، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تثني شعبنا عن التمسك بحقوقه المشروعة والدفاع عنها وعن المقدسات، موجهين التحية إلى أهلنا في مدينة القدس وإلى المرابطين في المسجد الأقصى.















وانطلق موكب التشييع من مشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، في موكب جنائزي عسكري مهيب، ومن ثم انطلق الموكب نحو منزل الشهيد في بلدة عزون، وألقت عائلته نظرة الوداع الأخير عليه، ومن ثم أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه في مسجد البلدة الكبير، ووري جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة البلدة.وشارك في الجنازة فعاليات رسمية وشعبية من المحافظة.