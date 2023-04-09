شؤون فلسطينية

بالصور: جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد عائد سليم

بالصور: جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد عائد سليم
من الجنازة
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير قلقيلية، اليوم الأحد، الشهيد عائد عزام محمود سليم ( 20 عاماً ) من بلدة عزون، والذي استشهد مساء أمس برصاص جيش الاحتلال على المدخل الشمالي لبلدة عزون، حيث أطلق الاحتلال النار عليه وأعدمه ميدانيا بدم بارد حيث استشهد على الفور.

وانطلق موكب التشييع من مشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، في موكب جنائزي عسكري مهيب، ومن ثم انطلق الموكب نحو منزل الشهيد في بلدة عزون، وألقت عائلته نظرة الوداع الأخير عليه، ومن ثم أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه في مسجد البلدة الكبير، ووري جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة البلدة.

وشارك في الجنازة فعاليات رسمية وشعبية من المحافظة.

وفي كلماتهم خلال التشييع، ترحم نائب المحافظ اللواء حسام أبو حمدة وممثل حركة فتح محمد مصلح على روح الشهيد سليم، موجهين التحية إلى أهالي بلدة عزون الصامدون في وجه الاحتلال، محملين الاحتلال المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبا بإيعاز من حكومة اليمين المتطرف التي تعيث فسادا في الأرض، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تثني شعبنا عن التمسك بحقوقه المشروعة والدفاع عنها وعن المقدسات، موجهين التحية إلى أهلنا في مدينة  القدس وإلى المرابطين في المسجد الأقصى.






أخبار ذات صلة

مستوطنون يدمرون غرفًا زراعية في نابلس

مستوطنون يدمرون غرفًا زراعية في نابلس

الاحتلال يفرج عن الأسير رامي شريدة من طوباس

الاحتلال يفرج عن الأسير رامي شريدة من طوباس

الخارجية تحذر من تداعيات أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة

الخارجية تحذر من تداعيات أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة

التربية: التحول للتعليم الإلكتروني غدًا بسبب الظروف الطارئة في نابلس

التربية: التحول للتعليم الإلكتروني غدًا بسبب الظروف الطارئة في نابلس

بعد اعتقال لستة شهور.. الاحتلال يفرج عن الأسيرة زمزم القواسمة

بعد اعتقال لستة شهور.. الاحتلال يفرج عن الأسيرة زمزم القواسمة

الإسلامية المسيحية تدعو الدول الموقعة على اتفاقتي جنيف ولاهاي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

الإسلامية المسيحية تدعو الدول الموقعة على اتفاقتي جنيف ولاهاي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

بكيرات: المرابطون خلال شهر رمضان صمام أمان حقيقي للمسجد الأقصى

بكيرات: المرابطون خلال شهر رمضان صمام أمان حقيقي للمسجد الأقصى

بالصور: جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد عائد سليم

بالصور: جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد عائد سليم

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يدمرون غرفًا زراعية في نابلس

مستوطنون يدمرون غرفًا زراعية في نابلس

الاحتلال يفرج عن الأسير رامي شريدة من طوباس

الاحتلال يفرج عن الأسير رامي شريدة من طوباس

بعد اعتقال لستة شهور.. الاحتلال يفرج عن الأسيرة زمزم القواسمة

بعد اعتقال لستة شهور.. الاحتلال يفرج عن الأسيرة زمزم القواسمة

الإسلامية المسيحية تدعو الدول الموقعة على اتفاقتي جنيف ولاهاي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

الإسلامية المسيحية تدعو الدول الموقعة على اتفاقتي جنيف ولاهاي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

بكيرات: المرابطون خلال شهر رمضان صمام أمان حقيقي للمسجد الأقصى

بكيرات: المرابطون خلال شهر رمضان صمام أمان حقيقي للمسجد الأقصى

عكرمة صبري: مخططات الاحتلال في الأقصى تتحطم على صخرة ثبات المرابطين

عكرمة صبري: مخططات الاحتلال في الأقصى تتحطم على صخرة ثبات المرابطين

حمادة: ساحة المقاومة واحدة إن تم المساس بالأقصى

حمادة: ساحة المقاومة واحدة إن تم المساس بالأقصى

الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لإحياء ذكرى مجزرة دير ياسين واستخلاص دروسها

الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لإحياء ذكرى مجزرة دير ياسين واستخلاص دروسها

منوعات

فيديو: عاصي الحلاني يروي تفاصيل اختطافه وتعذيبه

فيديو: عاصي الحلاني يروي تفاصيل اختطافه وتعذيبه

علا غانم تكشف اعترافات صادمة عن حياتها الزوجية

علا غانم تكشف اعترافات صادمة عن حياتها الزوجية

شاهد: مصرع فنان سوري وعائلته في تركيا

شاهد: مصرع فنان سوري وعائلته في تركيا

من جديد.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة مختلفة

من جديد.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة مختلفة

فيديو: رسالة غامضة من هنيدي والجمهور يخمّن: تقصد محمد فؤاد؟

فيديو: رسالة غامضة من هنيدي والجمهور يخمّن: تقصد محمد فؤاد؟

بالفيديو: ظهور صادم لـ إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

بالفيديو: ظهور صادم لـ إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

بالفيديو: زوج أحلام الشامسي يروي تفاصيل أول لقاء بينهما

بالفيديو: زوج أحلام الشامسي يروي تفاصيل أول لقاء بينهما

سوزان نجم الدين في تصريح جريء: قد أرتدي الحجاب وأعتزل الفن

سوزان نجم الدين في تصريح جريء: قد أرتدي الحجاب وأعتزل الفن

صورة.. ما حقيقة حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني؟

صورة.. ما حقيقة حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني؟

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يفجّر مفاجأة حول اختفائها

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يفجّر مفاجأة حول اختفائها

عربي

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

رئيس الوزراء اللبناني: نرفض استخدام أراضينا لزعزعة الاستقرار وهذه الجهة التي أطلقت الصواريخ

رئيس الوزراء اللبناني: نرفض استخدام أراضينا لزعزعة الاستقرار وهذه الجهة التي أطلقت الصواريخ

مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الصباح

مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الصباح

الخارجية الأردنية: الاقتحامات المكثفة للأقصى خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم

الخارجية الأردنية: الاقتحامات المكثفة للأقصى خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم