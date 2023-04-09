عكرمة صبري: مخططات الاحتلال في الأقصى تتحطم على صخرة ثبات المرابطين

رام الله - دنيا الوطنأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، أنّ أطماع الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى تفشل وتتحطم على صخرة ثبات المرابطين والمرابطات والمعتكفين والمعتكفات.واستهجن صبري اعتداءات الاحتلال بحقّ المدينة المقدسة، موضحًا أنه في كل "عيد" يهودي، يحاول الاحتلال فرض واقع جديد في المسجد الأقصى عبر أساليب قمعية وهمجية ضد المصلين والمرابطين.وشدد على أنّ تلك المحاولات لرفض واقع جديد لن تكسب الاحتلال أيّ شيء في الأقصى.وأشاد بحالة الترابط والتلاحم بين أبناء شعبنا والتي تجسدت بخروج آلاف المواطنين في الضفة الغربية وأراضي 48 وقطاع غزة والخارج أيضًا في مسيرات حاشدة نصرةً للمسجد الأقصى ودعمًا للمعتكفين فيه.وأضاف: "نحن في فلسطين نعتبر أنفسنا قطعةً واحدةً وجسدًا واحدًا، فالشعب لا يقرُّ ولا يعترف بالتقسيمات السياسية التي تُفرض علينا، وهو ما جعل شعبنا يتحرك في كل الاتجاهات".وجدّد الشيخ صبري التأكيد على الصمود والثبات وشدّ الرحال إلى الأقصى؛ لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه.